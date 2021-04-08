Врачи НИИ имени Склифосовского не обнаружили наркотических веществ в крови российского хоккеиста, капитана ХК «Авангард» Алексей Емелина. Об этом сообщил Telegram-канал Bazа.

МВД Татарстана ранее заявило, что в крови омского хоккеиста нашли следы наркотиков. Сообщалось, что их выявили по результатам экспертизы. О каких именно веществах идет речь, в ведомстве не уточнили.

Емелин был госпитализирован в Казани во вторник. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Самочувствие спортсмена ухудшилось после того, как он получил травму во время матча с «Ак Барсом». В казанской больнице врачи поставили Емелину предварительный диагноз «токсический шок печени». В среду капитана «Авангарда» перевезли на лечение в Москву, в НИИ Склифосовского. Источник «360» в экстренных службах сообщал, что у Емелина диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность. Сообщалось, что его готовят к трансплантации печени.

Представители «Авангарда» заявили, что состояние хоккеиста стабильное. В клубе назвали сообщения о подготовке к пересадке печени провокацией.