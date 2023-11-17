Спорт 17 ноября 2023, 13:34 Гол Роналду помог Португалии победить Лихтенштейн Сборная Португалии обыграла Лихтенштейн в матче отбора к Евро-2024 Daniela Porcelli/Keystone Press Agency

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Матч сборных Португалии и Лихтенштейна закончился счетом 2:0. Игра проходила в рамках 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 года. Теперь Португалия заняла первое место в таблице группы J.

Игра шла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце. Форвард Криштиану Роналду забил гол в ворота соперника на 47-й минуте игры. Для футболиста мяч стал рекордным, Роналду стал первым в истории, кто забил 10 голов за сборную в 38 лет. До этого он был первым среди футболистов, сыгравших 200 матчей в составе национальной сборной.

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Второй мяч во время игры Лихтенштейну забил Жоау Канселу на 57-й минуте. Португальцы с 27 очками продолжили лидировать в группе отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024.

На втором месте расположилась Словакия, затем Люксембург, потом Исландия, Босния и Герцеговина, а в конце Лихтенштейн.

Ранее нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии установил рекорд. Он стал первым профессиональным футболистом, который в течение карьеры провел тысячу беспроигрышных матчей. В сентябре этого года Роналду забил 850-й гол в карьере.

Роналду пять раз получал престижную премию «Золотой мяч», столько же раз побеждал в Лиге чемпионов. Он признан лучшим бомбардиром турнира.