Спорт 20 июня 2023, 23:53 Роналду первым среди футболистов сыграл 200 матчей в составе национальной сборной РИА «Новости»

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Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим 200 матчей в составе национальной сборной. Он вышел на поле в 200-й раз за команду Португалии в гостевом матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команды Исландии, написал ТАСС.

До этого рекордсменом по данному показателю считался Бадер аль-Мутава из Кувейта. Он выходил за свою сборную 196 раз. Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира и мадридского «Реала».

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Форвард также играл за английский «Манчестер Юнайтед», португальский «Спортинг» и итальянский «Ювентус». С декабря прошлого года футбоилст играет за арабский «Аль-Наср».

Роналду 38 лет. Он пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций.

На днях во время игры сборной Португалии в отборочном матче Чемпионата Европы-2024 болельщик выбежал на поле, поклонился Криштиану Роналду, обнял и поднял его. После он повторил знаменитый жест Роналду, которым тот отмечает забитые мячи.