Спорт 03 сентября 2023, 13:51 Роналду забил 850-й гол в карьере Форвард «Аль-Насра» Роналду забил 850-й мяч в карьере РИА «Новости»

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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил свой 850-й мяч в профессиональной карьере. Знаковое достижение он получил в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма».

«Аль-Наср» одержал победу со счетом 5:1. Юбилейный мяч Роналду забил на 68-й минуте встречи, также он сделал две результативные передачи.

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Португалец является лучшим бомбардиром в истории. Помимо «Аль-Насра», на клубном уровне он забивал в составе «Спортинга», «Реала» «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». В составе национальной команды он отличился 123 раза.

Роналду пять раз получил престижную премию «Золотой мяч», столько же раз побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал титулы чемпиона Англии, Италии и Испании.

Вместе со сборной Португалии форвард завоевал золото чемпионата Европы в 2016 году и выиграл Лигу наций в 2019 году.

Вместе с «Аль-Насром» Роналду успел выиграть Кубок арабских чемпионов, отметившись дублем в финальном матче. Он перешел в саудовскую команду в декабре 2022 года.