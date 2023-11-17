Спорт 17 ноября 2023, 12:34 Новый рекорд. Роналду первым в истории забил 10 голов за сборную в 38 лет Роналду установил уникальный рекорд, забив 10 голов за сборную в 38 лет Daniela Porcelli/Keystone Press Agency

Читать 360tv в

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил уникальный рекорд — в возрасте 38 лет он забил 10 голов за сборную. Последний мяч он отправил в ворота сборной Лихтенштейна на 46-й минуте матча.

Футболисты сборной Португалии одержали победу над командой Лихтенштейна в матче девятого тура групповой стадии отбора на Евро‑2024. Игра закончилась счетом 2:0 в пользу гостей поля. Отличились форвард Криштиану Роналду и Жуан Канселу.

Реклама

Для Роналду это был 46-гол в 2023 году, сообщило издание Sports.ru. Всего футболист забил 128 мячей за сборную.

Криштиану Роналду считается одним из лучших футболистов всех времен. Он стал лучшим бомбардиром в истории футбола по данным Международная федерация футбольной истории и статистики. Спортсмен поставил множество рекордов и является обладателем десятков наград.

Ранее Роналду заявил, что не будет завершать карьеру минимум до 40 лет. Он признался, что больше всего его мотивирует любовь фанатов, а решение о продолжении профессиональной карьеры в будущем он намерен принять исходя из физической формы.