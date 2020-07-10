Главный тренер «Спартака» пропустит оставшиеся матчи чемпионата России

Во время встречи «Спартака» с «Локомотивом» в минувшую среду, 8 июля, Тодеско поспорил с судьей. Он не согласился с пенальти в ворота своей команды и очень эмоционально отстаивал свою точку зрения. В результате его удалили с поля после первого тайма. Та встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

До конца сезона в Российской Премьер-лиге «Спартаку» предстоит сыграть против команд «Сочи» (11 июля), «Ахмат» (15 июля) и «Рубин» (22 июля).

Правда своего главного тренера на бровке игроки увидят раньше, на матче против «Зенита» в полуфинале Кубка России. Он пройдет 19 июля. На эту игру наложенная дисквалификация не распространяется.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что Тедеско сохранит пост главного тренера команды, несмотря на отсутствие побед в последних матчах. Доменико Тедеско пришел в «Спартак» осенью прошлого года после добровольной отставки Олега Кононова.