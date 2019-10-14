«Новый Папа выбран». Фанаты «Спартака» встретили Тедеско шутками о заплаканных глазах и неизбежной седине

Главным тренером «Спартака» официально стал Доменико Тедеско. Руководство футбольного клуба представило его в этой должности в понедельник, 14 октября на стадионе «Открытие Арена». Там же Тедеско ответил на вопросы журналистов. Назначение не могло остаться без внимания фанатов команды. Было много шуток и не меньше радости от того, что у клуба появился новый наставник.

Итальянское происхождение тренера, видимо, подтолкнуло фанатов к ассоциации с сериалом «Молодой Папа».

На опубликованном видео Тедеско в костюме понтифика идет мимо портретов, среди которых можно увидеть комментатора Георгия Черданцева и владельца «Спартака» Леонида Федуна. Через все картины пролетает логотип футбольного клуба, который в итоге сбивает стоящего с пастырским жезлом прошлого главного тренера Олега Кононова. Название сериала тоже переиначили: вместо The young Pope («Молодой Папа») появляется надпись Another young hope («Другая молодая надежда»).

Пользователи увидели черты нового тренера «Спартака» в Пабло Эскобаре из сериала «Нарко».

В настоящее время «Спартак» находится не в лучшем своем состоянии. Бывший тренер Олег Кононов подал в отставку, когда команда под его руководством проиграла четыре встречи подряд.

Этот момент тоже не остался без внимания пользователей, которые поприветствовали Тедеско на новом месте работы.

Некоторые не исключили, что Тедеско придется достаточно тяжело работать с российскими футболистами.

Пользователи даже представили образ тренера через некоторое время после его нахождения в «Спартаке».

Фраза про пиджак, которую Доменико Тедеско произнес на пресс-конференции стали предметом для шуток. Его спросили, почему он не носит пиджаки. В ответ тренер заявил, что ничего против этого вида одежды не имеет, просто для него то, что на него надето не имеет большого значения. За пристрастие к этому элементу одежды высмеивали Кононова.

Многие обратили внимание на красные глаза нового тренера «Спартака» во время пресс-конференции. Часть пользователей не исключила, что Тедеско плакал.

Красным глазам главного тренера «Спартака» тут же нашли объяснение.

Недовольство у пользователей на пресс-конференции вызвали спортивные журналисты. По мнению поклонников футбола вопросы были неинтересными.

Тот самый вопрос заинтересовал одного из пользователей. Он предложил поклонникам команды все же задать его немецкому тренеру итальянского происхождения.

Однако настоящим предметом мемов стал переводчик, который говорил за Тедеско. Его возненавидели все.

Пользователи даже пошутили, что нашли того, кто первый лишится своего поста в футбольном клубе.

Не остался без внимания и гонорар Тедеско. По информации СМИ, за сезон главный тренер «Спартака» сможет получать по 1,5 миллиона евро. Его уже отправили на Рублевское шоссе, чтобы он там снял дом.

Но большая часть пользователей не стала шутить и предложила дать новому тренеру шанс, который так сейчас нужен «Спартаку». Команда опустилась на 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В ее активе 14 очков.

В Германии Тедеско тренировал команду «Шальке 04», которая под его руководством заняла второе месте в Бундеслиге. Второй его плюс — это молодость, а значит и новый подход к игрокам.

В конце концов назначения Тедеско ждали достаточно долго. Так что это точно повод порадоваться.