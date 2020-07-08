«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью

Московский «Спартак» и «Локомотивом» сыграли в ничью. Матч 27-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 1:1.

Как пишет Газета.ru, среди красно-белых на 38-й минуте отличился Эсекьель Понсе. Сразу после, на 43-й минуте у «Локомотива» гол в ворота соперника забил Алексей Миранчук.

За минуту до этого судья удалил наставника «Спартака» Доменико Тедеско. Он слишком эмоционально отреагировал на назначение пенальти.

Источник фото: трансляция матча

По итогам игры команда «железнодорожников» имеет в активе ровно 50 очков. Они остаются на втором месте. У красно-белых 33 очка. Они не побеждают уже четвертую игру подряд и являются седьмыми в списке.

Ранее футболистам петербургского «Зенита» вручили чемпионский кубок Российской премьер-лиги. Награждение проходило на «Газпром Арене».