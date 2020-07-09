Федун прояснил судьбу главного тренера «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подтвердил назначение Шамиля Газизова на должность генерального директора клуба. При этом он отметил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско продолжит руководить командой.

«На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе», — приводит слова Федуна портал «Sport24».

Газизов сменит на посту генерального директора клуба Томаса Цорна. Он проработал гендиректором «Спартака» чуть больше года, но успел запомниться болельщикам своими решениями.

Несмотря на отсутствие побед команды в последних матчах и заменах на руководящих постах, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско продолжит занимать свое место. По словам Федуна, он говорил с Тедеско, и тот продолжит работу.

Последние годы результаты «Спартака» стремительно деградируют. После чемпионства в сезоне-2016/17 команда завершает сезоны все хуже и хуже. В этом году ситуация совсем катастрофическая: за четыре тура до конца чемпионата клуб идет седьмым и уже точно наберет меньше очков, чем сезоном ранее.