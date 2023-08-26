Спорт 26 августа 2023, 13:31 Главный тренер «Реал Сосьедад» похвалил россиянина Захаряна Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль заявил, что Захарян удивил его в дебютной игре Edgar Breshchanov/Global LookPress

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Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль оценил дебют полузащитника сборной России Арсена Захаряна за клуб. Об этом написало издание El Desmarque.

Альгуасиль признался, что россиянин его приятно удивил тем, как он быстро втянулся.

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«Хорошие игроки очень быстро адаптируются», — подчеркнул тренер.

Он назвал Захаряна «20-летним мальчиком с прекрасным характером», который станет отличным футболистом. Тренер отметил, что включил его в состав только потому, что он умеет играть.

Полузащитник дебютировал за испанскую команду в матче третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Он вышел на замену на 76-й минуте.

Захарян перешел в испанскую команду из московского «Динамо». Россиянин подписал контракт на срок до конца сезона-2028/29. За «бело-голубых» он принял участие в 89 матчах, записал на свой счет 19 голов и сделал 25 результативных передач.

Московское «Динамо» заработало 12 миллионов евро на трансфере полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Захаряном также интересовался французский «Страсбург», однако его представители предложили за игрока на миллион меньше.