21 августа 2023, 07:20
Стала известна стоимость трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»
Член совдира Степашин: «Динамо» получило 12 млн евро за трансфер Захаряна
Московское «Динамо» заработало 12 миллионов евро на трансфере полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Об этом kp.ru сообщил член попечительского совета «бело-голубых» Сергей Степашин.
«За переход Захаряна заплатили 12 миллионов евро, это правда. На самом деле он столько и стоит. Арсен хороший игрок, много европейских команд хотели пригласить его», — сказал он.
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В субботу, 19 августа, «Реал Сосьедад» объявил о подписании с Захаряном контракта до конца сезона-2028/29.
Футболист защищал цвета столичного клуба с 2021 года. Всего за «Динамо» он провел 89 матчей, забил 19 мячей и отдал 25 результативных передач.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Захаряном также интересовался французский «Страсбург», однако его представители предложили за сделку лишь 11 миллионов евро и еще два в качестве бонуса.
Футбол
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