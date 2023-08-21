Спорт 21 августа 2023, 07:20 Стала известна стоимость трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» Член совдира Степашин: «Динамо» получило 12 млн евро за трансфер Захаряна РИА «Новости»

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Московское «Динамо» заработало 12 миллионов евро на трансфере полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Об этом kp.ru сообщил член попечительского совета «бело-голубых» Сергей Степашин.

«За переход Захаряна заплатили 12 миллионов евро, это правда. На самом деле он столько и стоит. Арсен хороший игрок, много европейских команд хотели пригласить его», — сказал он.

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В субботу, 19 августа, «Реал Сосьедад» объявил о подписании с Захаряном контракта до конца сезона-2028/29.

Футболист защищал цвета столичного клуба с 2021 года. Всего за «Динамо» он провел 89 матчей, забил 19 мячей и отдал 25 результативных передач.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Захаряном также интересовался французский «Страсбург», однако его представители предложили за сделку лишь 11 миллионов евро и еще два в качестве бонуса.