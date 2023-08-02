02 августа 2023, 19:11
Московское «Динамо» отклонило предложение по Захаряну на 13 миллионов евро
Карпов: московское «Динамо» отказалось продавать Захаряна «Страсбургу» за 13 млн евро
Московский футбольный клуб «Динамо» отказался продавать Арсена Захаряна французскому клубу «Страсбург» за 13 миллионов евро. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, за перспективного футболиста столичная команда хочет не менее 15 миллионов евро. Однако французы смогли предложить только 11 миллионов евро за выкуп и два миллиона бонусом.
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Кроме того, агенты попросили у бело-голубых 20% от последующей перепродажи футболиста. Поэтому вероятность сделки, сообщил инсайдер, крайне мала.
Ранее стало известно, что защитник московского «Динамо» Саба Сазонов может перейти во французский «Лион». Руководство клуба уже согласовало контракт с футболистом сроком на пять лет.
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