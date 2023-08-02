Спорт 02 августа 2023, 19:11 Московское «Динамо» отклонило предложение по Захаряну на 13 миллионов евро Карпов: московское «Динамо» отказалось продавать Захаряна «Страсбургу» за 13 млн евро РИА «Новости»

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Московский футбольный клуб «Динамо» отказался продавать Арсена Захаряна французскому клубу «Страсбург» за 13 миллионов евро. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, за перспективного футболиста столичная команда хочет не менее 15 миллионов евро. Однако французы смогли предложить только 11 миллионов евро за выкуп и два миллиона бонусом.

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Кроме того, агенты попросили у бело-голубых 20% от последующей перепродажи футболиста. Поэтому вероятность сделки, сообщил инсайдер, крайне мала.

Ранее стало известно, что защитник московского «Динамо» Саба Сазонов может перейти во французский «Лион». Руководство клуба уже согласовало контракт с футболистом сроком на пять лет.