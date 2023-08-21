21 августа 2023, 16:01
«Реал Сосьедад» сообщил, когда Захарян дебютирует за клуб
РИА «Новости»: Захарян дебютирует за «Реал Сосьедад» 25 августа
Российский полузащитник Арсен Захарян сможет провести дебютный матч за испанский «Реал Сосьедад» уже 25 августа. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе клуба.
«Арсен тренируется с основной командой. Он будет готов сыграть в ближайшую пятницу», — говорится в сообщении.
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«Реал Сосьедад» сыграет с клубом «Лас-Пальмас» в матче третьего тура чемпионата Испании 25 августа.
Захарян перешел в испанскую команду из московского «Динамо». Россиянин подписал контракт на срок до конца сезона-2028/29.
С 2021 года футболист выступал в составе столичного «Динамо». За «бело-голубых» он принял участие в 89 матчах, записал на свой счет 19 голов и сделал 25 результативных передач, писал RT.
Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что клуб заработал на трансфере Захаряна 12 миллионов евро.
Футбол
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