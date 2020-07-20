Глава UFC рассказал о новом бое Нурмагомедова

«Все самые большие бои и самые жесткие бои, которые у нас будут, пройдут здесь. Абу-Даби рассматривается как новая бойцовая столица мира. Раньше это был Лас-Вегас, сейчас определенно это не так», — рассказал Уайт и добавил, что бой российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова будет следующим.

Собеседник подчеркнул, что россиянин в смешанных единоборствах достиг самых больших высот и он непобедим. Предполагается, что Нурмагомедов сойдется в поединке с Гэтжи, который в мае досрочно победил американца Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

Уайт заявил, что пока UFC не будет беспокоить Хабиба, который 3 июля потерял своего отца и тренера. Абдулманап Нурмагомедов умер от последствий заражения коронавирусом на 58-м году жизни. Глава глава думского комитета по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев предложил назвать именем Нурмагомедова-старшего Дворец спорта в Махачкале.