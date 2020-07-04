Дворец спорта в Махачкале предложили назвать именем Нурмагомедова

«Я готов выйти с инициативой его именем назвать что-то, связанное со спортом — может быть, Дворец спорта в Махачкале, в родном районе школу или улицу. Это личность неординарная, принесшая много славы Дагестану», — заявил Сафарлиев.

Он отметил, что знал отца Хабиба куда больше, чем самого спортсмена.

Прославленный тренер Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Похороны прошли в тот же день в его родном селе в Дагестане.

Соболезнования родственникам выразил, помимо прочих, и глава государства Владимир Путин.

Нурмагомедов тренировал сборную Дагестана по боевому самбо. Но большую известность он приобрел в качестве тренера своего сына — действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.