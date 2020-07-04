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    04 июля 2020, 14:11

    Дворец спорта в Махачкале предложили назвать именем Нурмагомедова

    Эля Данилюк

    Дворцу спорта в Махачкале могут присвоить имя Абдулманапа Нурмагомедова. С таким предложением выступил глава комитета по делам национальностей Госдумы Гаджимет Сафаралиев, сообщило издание «Подъем».

    «Я готов выйти с инициативой его именем назвать что-то, связанное со спортом — может быть, Дворец спорта в Махачкале, в родном районе школу или улицу. Это личность неординарная, принесшая много славы Дагестану», — заявил Сафарлиев.

    Он отметил, что знал отца Хабиба куда больше, чем самого спортсмена.

    Прославленный тренер Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Похороны прошли в тот же день в его родном селе в Дагестане.

    Соболезнования родственникам выразил, помимо прочих, и глава государства Владимир Путин.

    Нурмагомедов тренировал сборную Дагестана по боевому самбо. Но большую известность он приобрел в качестве тренера своего сына — действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.