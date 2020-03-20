Футбольную Лигу наций перенесли на неопределенный срок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о переносе трех соревнований из-за коронавирусной инфекции. Лигу наций отложили на неопределенный срок.

Согласно заявлению УЕФА, помимо этого переносятся молодежный и женский чемпионаты Европы. О сроках переноса ничего не известно. Организация находится в поисках решений. Позднее сообщит, когда турниры смогут возобновиться.

Ранее УЕФА объявила, что из-за вспышки коронавируса чемпионат Европы по футболу, который должен пройди в этом году, переносится на следующие лето. Но название мероприятия так и останется Евро-2020.

Также Южноамериканская конфедерация планирует обратиться к FIFA с просьбой перенести отбор на чемпионат мира по футболу 2022.

Из-за пандемии коронавируса одно за другим массово отменяются крупные мероприятия. На днях организаторы Евровидения-2020 отменили проведение песенного конкурса.

Первая вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Китае. За три с половиной месяца заразились 266 тысяч человек. Погибло 11 255 человек.