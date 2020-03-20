Отложенному на 2021 год чемпионату Европы по футболу оставят название Евро-2020

В 2021 году чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля и будет называться Евро-2020.

Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля этого года, отменили 17 марта по решению UEFA.

Чемпионат Европы проведет свои матчи в 12 европейских городах: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Также Южноамериканская конфедерация футбола сегодня заявила о намерении обратиться к FIFA с просьбой перенести отбор на Чемпионат мира по футболу 2022-го.