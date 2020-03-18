Евровидение-2020 отменили

«С большим сожалением нам приходится сообщить об отмене Международного музыкального конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме», — написали в Twitter организаторы конкурса.

Последние несколько недель продумывались альтернативные варианты проведения Евровидения, но распространение инфекции внесло свои коррективы. Из-за введенных мер правительствами стран проведение такого мероприятия стало невозможным. Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс. Теперь организаторы рассматривают возможность проведения Евровидения в 2021 году.

«Мы с тяжелым сердцем приняли новость о том, что Евровидение не удастся провести в мае. Но мы знаем, что все участники Евровидения по всему миру будут продолжать дарить любовь и поддерживать друг друга в это сложное время», — заключили в сообщении.

Слухи о том, что это может случиться, уже всплывали ранее. Так, об этом говорил источник Израильской корпорации телерадиовещания («Кан»).

В Twitter-аккаунте Евровидения 17 марта появилось сообщение о том, что организаторы следят за новостями в мире и скоро сделают заявление.

«Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего Евровидения. <…> Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации», — написали они.

Евровидение-2020 должно было пройти в Нидерландах, в Роттердаме. Министерство здравоохранения страны еще раньше рекомендовало не проводить конкурс в этом году даже без зрителей.

От России в Роттердам готовились поехать Little Big. Их клип Uno собрал меньше чем за неделю более 30 миллионов просмотров. Одна из причин успеха ролика — танцор Дмитрий Красилов. Он покорил публику своими движениями и синим костюмом. Ранее «360» рассказал о биографии «пухляша».