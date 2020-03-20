Южная Америка собирается попросить FIFА перенести отбор на ЧМ-22

В Южной Америке игры были назначены на конец марта, 21-31 числа. Однако, из-за угрозы распространения коронавируса сыграны всего несколько раундов. Помимо этого, Конфедерация приостановила как минимум до мая розыгрыш Кубка Либертадорес.