Футболисты на карантине массово начали чеканить туалетной бумагой. Видео
Из-за паники о распространения коронавируса, люди бросились скупать продукты. Странно, но из магазинов стали исчезать не крупы, сахар и соль, а туалетная бумага.
Спортсмены и простые люди попытались разрядить обстановку из-за ажиотажа с бумагой. Они выкладывают ролики, на которых играют в футбол туалеткой. В челлендже приняли участие и звезды футбола — Лионель Месси, Роберто Карлос и многие другие.
Главное — это продезинфицировать руки, перед чиканкой!
Нидерландский спортсмен Коэн Вейланд, играющий в FIFA, показал владение мячом, даже во время мытья рук.
А вот еще несколько видео:
А что еще остается делать спортсменам? Из-за пандемии коронавируса одно за другим массово отменяются крупные мероприятия.
Ранее союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о переносе трех соревнований. До этого ассоциация отложила чемпионат Европы по футболу. Он должен был пройди в этом году, но переносится на следующее лето.