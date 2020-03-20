Футболисты на карантине массово начали чеканить туалетной бумагой. Видео

Все больше стран переходит на карантин из-за коронавируса. Спортсмены не исключение. Большинство из них находятся дома на индивидуальных тренировках. В Сети набирает популярность челлендж, где спортсмены чеканят или жонглируют туалетной бумагой.

Из-за паники о распространения коронавируса, люди бросились скупать продукты. Странно, но из магазинов стали исчезать не крупы, сахар и соль, а туалетная бумага.

Спортсмены и простые люди попытались разрядить обстановку из-за ажиотажа с бумагой. Они выкладывают ролики, на которых играют в футбол туалеткой. В челлендже приняли участие и звезды футбола — Лионель Месси, Роберто Карлос и многие другие.

Главное — это продезинфицировать руки, перед чиканкой!

Нидерландский спортсмен Коэн Вейланд, играющий в FIFA, показал владение мячом, даже во время мытья рук.

А вот еще несколько видео:

А что еще остается делать спортсменам? Из-за пандемии коронавируса одно за другим массово отменяются крупные мероприятия.

Ранее союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о переносе трех соревнований. До этого ассоциация отложила чемпионат Европы по футболу. Он должен был пройди в этом году, но переносится на следующее лето.