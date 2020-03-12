«Самый тупой кризис». Люди сметают из супермаркетов туалетную бумагу, и вот почему

Паника, царящая в мире из-за коронавируса, в первую очередь сказалась на покупках обывателей. Странно, но из магазинов стали исчезать не крупы, сахар и соль, а туалетная бумага — товар, которому при желании можно легко найти замену. «360» разбирался — что происходит с людьми во время паники.

Печальные новости приходят из Австралии. Местные жители на себе по полной прочувствовали, что такое дефицит. Из супермаркетов пропал пипифакс, а тот, который еще по недоразумению залежался на прилавках, продают ограниченным числом в одни руки.

На видео, опубликованном из пригорода Сиднея, оператор запечатлел трех дерущихся женщин. Потасовка произошла в магазине. Причина беспощадного женского файтинга до полного фаталити — последняя упаковка туалетной бумаги. После того, как более 10 тысяч австралийцев оказались в карантине из-за подозрения на коронавирус, оставшиеся на свободе здоровые граждане перестали проявлять сознательность и солидарность и принялись бороться за выживание, отбросив всякую цивилизованность.

Ролик сняли в супермаркете «Вулвортс». Здесь уже установили норму отпуска туалетной бумаги — не более четырех упаковок в руки. Похожие нормы ввели у себя «Коулз» и «Алди», уточнил сайт издания Daily Mail. Как рассказывают представители торговых сетей при этом недостатка товара на складе не наблюдается, туалетной бумаги предостаточно, но есть нюанс: ее не успевают выкладывать в торговом зале.

Похожая паника наблюдается и в США. Началось с того, что американцы стали массово выносить из магазинов медицинские маски, потом бумажные полотенца, дезинфецирующие средства для рук, и вот, наконец, и до них добралась туалетная паника.

То же самое наблюдается и в Европе. В Сингапуре, Японии, Гонконге, Германии Италии, Франции полки магазинов опустели. Гребут все, но в основном туалетную бумагу.

В соцсетях пользователи называют такую ситуацию «самым тупым» кризисом. Ведь туалетная бумага не лекарство: она не помогает бороться с распространением вируса.

Психологи объяснили такое иррациональное поведение тем, что в людях просыпается стадное чувство. Народ превращается в толпу. Люди смотрят на соседей и знакомых, читают сообщения в сетях и новости, смотрят телевизор — и у них включаются тревожные сигналы в голове. Все, начинается паника.

В Японии, например, ажиотаж начался с того, что в интернете рассказали: якобы туалетную бумагу и медицинские маски производят из одного материала, которым японская промышленность обеспечена не в полной мере и закупает у третьих стран. Через считанные часы в магазинах туалетная бумага исчезла. Ее смели подчистую. Чтобы успокоить людей, пришлось использовать тяжелую артиллерию в лице правительства: премьер-министру Японии Синдзо Абэ пришлось опровергать эти слухи и призывать граждан отказаться от массовых закупок.

По словам психологов, покупая необходимое сверх меры, люди пытаются вернуть себе чувство контроля над ситуацией. Граждане попросту не готовы расстаться с тем уровнем комфорта, который окружает их каждый день.

«Мы не привыкли к дефициту, мы привыкли выбирать то, что хотим и когда хотим. Поэтому стремление получить туалетную бумагу — это просто овечий менталитет для поддержания этого статуса», — резюмировал доктор Рохан Миллер из Сиднейского университета.