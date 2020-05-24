Футболист «Спартака» Бакаев рассказал о самочувствии при COVID-19

Футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев, подхвативший коронавирус, заверил подписчиков, что прекрасно себя чувствует. Он поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан.

«Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку», — написал Зелимхан Бакаев в Instagram.

По словам спартаковца, до возвращения к нормальной жизни осталось немного, так что он призвал подписчиков потерпеть и посидеть дома.

О болезни 23-летнего Бакаева стало известно в субботу. Полузащитник лечится от COVID-19 дома.

Бакаев не первый заболевший COVID-19 среди футболистов Российской премьер-лиги. Коронавирус нашли у нападающего «Урала» Павла Погребняка, форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитников Константина Плиева из «Рубина» и Романа Евгеньева из «Динамо».

Матчи РПЛ должны возобновиться с 21 июня. Все игры будут проходить без зрителей.

Всего в России с начала эпидемии выявили более 344 тысяч случаев заражения коронавирусом.