Спорт 08 мая 2023, 22:48 Месси получил «футбольный Оскар» Лионель Мессии получил премию Laureus в номинации «Спортсмен года» РИА «Новости»

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Лионель Месси стал обладателем премии Laureus в номинации «Спортсмен года», которую принято называть «спортивным Оскаром». Об этом сообщил ТАСС.

Аргентинский футболист обошел партнера по ПСЖ Килиана Мбаппе, а также двукратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, теннисиста Рафаэля Надаля, баскетболиста Стефена Карри.

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Церемония вручения премии состоялась в понедельник, 8 мая. В декабре 2022 года Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре. Его признали не только лучшим игроком финала, но и всего турнира.

Лучшей спортсменкой года признана трехкратная олимпийская чемпионка, ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В прошлом году она в десятый раз стала чемпионкой мира. Спортсменка победила на дистанции 100 метров.

Победу в номинации «прорыв года» одержал испанский теннисист Карлос Алькарас. Он в 2022 году выиграл Открытый чемпионат США. Среди параолимпийцев лучшим спортсменом признана швейцарская бегунья Катрин Дебруннер, выигравшая в прошлом году Берлинский марафон.

Ранее французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» отстранил своего звездного нападающего Лионеля Месси от матчей на две недели. Футболист уехал в Саудовскую Аравию и не предупредил руководство клуба.