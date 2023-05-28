Спорт 28 мая 2023, 01:28 Месси стал рекордсменом по количеству голов в пяти ведущих европейских лигах Форвард «ПСЖ» Месси побил Роналду по голам в топ-5 лигах Европы РИА «Новости»

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Мессии стал единоличным рекордсменом по голам в пяти ведущих европейских клубах. Он отличился в матче 37-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» в субботу, 27 мая, сообщила пресс-служба клуба.

Для Мессии это стал 496 гол в топ-5 европейских чемпионатах. Аргентинец опередил португальца Криштиану Роналду, форварда саудовского «Аль-Насра». На счету последнего 495 мячей.

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На третьем месте в списке рекордсменов по голам числится англичанин Джимми Гривз, на счету которого 366 голов.

Мессии играет в парижском клубе с 2021 года, до этого он защищал «Барселону».

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Футболист должен подписать очень крупный контракт, его переход уже можно считать решенным.