Спорт 02 мая 2023, 06:39 Футболист Александр Кокорин в кипрском клубе «Арис» поставил личный рекорд Нападающий ФК«Арис» Кокорин установил личный рекорд результативности по голам за сезон РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Арис» обыграл «Пафос» в очередном матче чемпионата Кипра. Решающий мяч забил российский нападающий Александр Кокорин, который не только принес своей команде победу, но и побил личный рекорд результативности. Об этом сообщил «Чемпионат».

Матч 32-го тура чемпионата Кипра состоялся 1 мая на площадке «Ариса». Счет открыли на 61-й минуте игры, когда Янник Гомис забил гол «Пафосу». Через восемь минут Жайро да Силва поразил ворота хозяев, а на 85-й минуте Александр Кокорин нанес победный удар.

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Этот гол стал для него 11-м по счету за чемпионат. Футболист забивал 10 мячей только в сезонах 2017/18 за петербургский «Зенит», 2012/13 и 2013/14 за московское «Динамо».

«Арис» за 32 игры набрал 67 очков и возглавил турнирную таблицу первого дивизиона. В следующем туре клуб встретится с АЕКом из Ларнаки.

Российский форвард перешел в «Арис» в августе 2022 года, в начале 2023 года его заметили в очереди на подачу документов в миграционном отделе Кипра. Незадолго до этого он провел несколько месяцев в тюрьме за драку.