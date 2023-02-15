Эксклюзив 15 февраля 2023, 10:29 Футболиста Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре Российского форварда «Ариса» Кокорина заметили в миграционном отделе на Кипре

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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин посетил миграционный центр на Кипре. Об этом стало известно «360».

На появившихся кадрах видно, что Кокорин сидит в очереди к окошку для подачи документов. В миграционном отделе можно оформить вид на жительство и открыть свой личный счет.

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Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года, перейдя на правах аренды из итальянской «Фиорентины». Его соглашение с кипрским клубом истекает 31 мая 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Кипра 31-летний россиянин провел 18 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

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Ранее Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым почти год провел в тюрьме после драк в центре Москвы осенью 2018 года. В сентябре 2019 года игроки вышли из мест лишения свободы по УДО.

Сам Кокорин ранее заявил, что тюрьма является хорошей школой жизни. По его мнению, каждый мужчина должен провести время за решеткой, чтобы получить «бесценный опыт».