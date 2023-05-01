Спорт 01 мая 2023, 22:09 Гол Кокорина принес победу «Арису» в матче с «Пафосом» на чемпионате Кипра «Арис» победил «Пафос» в матче 32-го тура чемпионата Кипра благодаря голу Кокорина Пресс-служба ФК «Арис»

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ФК «Арис» одержал победу над «Пафосом» в матче 32-го тура чемпионата Кипра. Победный гол забил россиянин Александр Кокорин. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Лимасола.

«Арис» играл на своем поле, Кокорин загнал второй мяч в ворота соперника на 85-й минуте. У хозяев отличился Янник Гомис, первый гол он забил на 61-й минуте. Гости на 70-й минуте забили ответный мяч, отличился лучший бомбардир чемпионата Джайро.

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ФК «Арис» набрал 67 очков, он на три бала опережает АПОЭЛ и является лидером турнира. Кокорин за «Арис» забил 12 мячей.

Вышедший по УДО Кокорин ранее назвал тюрьму «школой» для настоящих мужчин и заявил, что можно отправлять туда на пару месяцев молодых ребят, чтобы они быстро пришли в себя. Футболист подчеркнул, что ничего не стал бы менять в прошлой ситуации с дракой в кафе.