Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Осужденные за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из ИК-4 Белгородской области. 6 сентября суд удовлетворил их ходатайство об УДО.

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Суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрел в закрытом режиме ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева. Оно было удовлетворено. Прокуратура решение суда обжаловать не стала, поэтому 17 сентября спортсмены отправились домой.

Спортсмены, а также брат Кокорина Александр вышли из колонии примерно в 09:30. Они сели в автомобиль Gelandewagen, за рулем которого, предположительно, был отчим Кокорина, и уехали. Перед этим, в ожидании выхода футболистов, произошло ЧП. Одному из журналистов автомобиль, приехавший за Кокориным и Мамаевым, переехал ногу.

Футболисты смогли покинуть колонию досрочно из-за хорошей характеристики и поддержки руководства исправительного учреждения.

На положительную характеристику повлияли их регулярные занятия спортом и привлечение к физической активности в свободное время других осужденных. Раньше в колонии спортом никто из отбывающих наказание не занимался.

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Кокорин и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драки в центре Москвы в начале октября 2018 года. В потасовке с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и с чиновником из Минпромторга Денисом Паком также принимали участие брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева — Александр Протасовицкий.

Братьев Кокориных приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы. Мамаев и Протасовицкий получили срок на месяц меньше.