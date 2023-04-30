Спорт 30 апреля 2023, 20:27 Фигуристу Костомарову провели первую операцию по протезированию Mash сообщил об операции по протезированию стопы и кисти у фигуриста Костомарова РИА «Новости»

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Проходящий процесс реабилитации фигурист Роман Костомаров перенес операцию по протезированию на стопе и кисти. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы уточнили, что спортсмен находится в сознании и идет на поправку. После реабилитации фигуриста транспортируют в Германию.

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Роман Костомаров попал в больницу 10 января с подозрением на пневмонию. Из-за тяжелого состояния врачи подключили фигуриста к аппарату ЭКМО, чтобы он мог дышать.

Болезнь прогрессировала и у спортсмена начался некроз мягких тканей. Опасаясь, что сепсис пойдет дальше, врачи ампутировали фигуристу стопы, а также кисть руки.

О предстоящих операциях Костомарова по протезированию СМИ сообщали на минувшей неделе. По оценке врачей, спортсмен останется в больнице еще на два или три месяца. Пока все его показатели в норме. Медики разрешили ему отметить Пасху в палате вместе с родными.