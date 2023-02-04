Спорт 04 февраля 2023, 17:48 Эстония отказалась от идеи бойкота Олимпиады-2024 из-за России Глава Эстонского олимпийского комитета Сыырумаа выступил против бойкота Игр из-за РФ РИА «Новости»

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Эстония не намерена бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа, сообщил err.ee.

«Бойкоты никогда ни к чему не приводили», — подчеркнул он.

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Сыырумаа назвал четыре года большим сроком для спортсмена. Если атлет находится на пике, то пропуск Игр станет для него серьезным ударом.

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Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе и при строгом соблюдении антидопинговых правил.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо увидел двойные стандарты при обсуждении вопроса об участии спортсменов из России в Играх.

США поддержали возвращение россиян и белорусов на олимпийские арены, указав, что использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов двух стран будут запрещены.