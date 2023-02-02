Спорт 02 февраля 2023, 22:47 США поддержали возвращение россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 Белый дом выступил за допуск россиян к международным турнирам в нейтральном статусе Pxhere

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Белый дом выступил за запрет на использование государственных флагов и гимнов России и Белоруссии на международных соревнованиях. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер на брифинге.

Она отметила, что российские и белорусские спортсмены должны выступать на международных состязаниях в нейтральном статусе. По ее словам, если организаторы турниров или Международный олимпийский комитет (МОК) позволит россиянам и белорусам участвовать в спортивных мероприятиях, то атлеты должны понимать, что они не представляют свои страны.

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«Использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии также должно быть запрещено. Мы придерживаемся именно такой позиции», — сказала Жан-Пьер.

Министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, в свою очередь, призвали МОК и международные федерации отдельных видов спорта запретить участие россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 года в Париже. По мнению глав спортивных ведомств, попытки вернуть атлетов на международные турниры «оправдывают политические решения этих стран и их пропаганды».

Пока МОК не решил судьбу спортсменов из России и Белоруссии относительно их участия в Играх-2024. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уже заявил, что требование комитета от атлетов выразить свои политические позиции для допуска к соревнованиям недопустимо.