Спорт 04 февраля 2023, 02:53 Двойные стандарты увидели в действиях МОК по допуску России на Олимпиаду Французский политик Филиппо обвинил МОК в двойных стандартах в вопросе участия России в ОИ РИА «Новости»

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо указал на двойные стандарты при обсуждении вопроса об участии спортсменов из России в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

По мнению Филиппо, МОК, поднимая подобные вопросы, демонстрируют двойные стандарты. Другими словами объяснить допуск американских спортсменов к Играм 2004 года после вторжения США в Ирак невозможно.

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«Никто не задавался вопросом о присутствии американских спортсменов на ОИ в Афинах, когда их страна только что незаконно вторглась в Ирак, что привело к бесчисленным жертвам», — отметил Филиппо.

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Международный олимпийский комитет сообщил, что российские и белорусские атлеты смогут принять участие в Олимпиаде только в нейтральном статусе. Также им придется соблюдать все антидопинговые правила. В МОК также отметили, что окончательные условия еще рассматриваются. Сотрудники комитета сейчас проводят консультации с международными спортивными федерациями и только после этих встреч вынесут свое решение.