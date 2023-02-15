Спорт 15 февраля 2023, 11:45 «Есть улучшения». Состояние Костомарова удалось немного стабилизировать РЕН ТВ: в состоянии Костомарова есть небольшие улучшения РИА «Новости»

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Врачам удалось немного стабилизировать состояние фигуриста Романа Костомарова после ухудшения. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник РЕН ТВ.

«Есть небольшие улучшения», — сказал источник.

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По мнению медиков, ухудшение состояния после ампутации кистей рук свидетельствует о реакции организма на пережитый стресс.

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О резком ухудшении состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию стало известно в ночь на среду. Спортсмен не мог дышать самостоятельно, врачи опасались за его левое легкое.

По данным СМИ, Костомарову стало хуже после ампутации кистей. Но официального подтверждения этой информации нет.

Фигурист попал в больницу 10 января. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией. В начале февраля олимпийскому чемпиону в танцах на льду ампутировали левую стопу, а на правой удалили пятку и несколько пальцев. Затем появилась информация об ампутации стоп обеих ног из-за гангрены.