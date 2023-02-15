Знаменитости 15 февраля 2023, 01:04 Состояние Костомарова резко ухудшилось — СМИ Telegram-канал 112: состояние фигуриста Костомарова резко ухудшилось РИА «Новости»

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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко ухудшилось, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, спортсмен не может дышать самостоятельно.

До утра Костомаров пробудет под седацией, указано в сообщении. Медики опасаются за левое легкое спортсмена из-за большого количества фиброза.

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По данным журналистов, Костомарову стало хуже после ампутации кистей. Официального подтверждения этой информации нет.

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Ранее об ампутации обеих кистей спортсмена уже сообщало издание «Матч ТВ». Однако Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник отмечал, что врачи смогли остановить процесс некроза тканей и спасли конечности Костомарова. По данным Championat.com, операция коснулась только нескольких пальцев спортсмена. Издание также ссылалось в материале на источник.

Романа Костомарова госпитализировали в январе после заболевания пневмонией. Фигуриста положили под аппарат искусственного дыхания. Как сообщалось ранее, спортсмену ампутировали левую стопу, а на правой удалили пятку и несколько пальцев. Через некоторое время ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил об ампутации обеих стоп.