«Зенит» вышел на матч последнего тура РПЛ без иностранцев в составе

Петербургский «Зенит» заявил на матч последнего тура РПЛ с «Тамбовом» состав без легионеров. Список игроков опубликовали в Twitter.

В стартовом составе и среди запасных только российские футболисты. С первых минут встречи на поле выйдут Даниил Одоевский, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Артем Дзюба.

Среди запасных Михаил Кержаков, Данил Круговой, Саба Сазонов, Сергей Чибисов, Кирилл Кравцов, Станислав Крапухин и Даниил Шамкин.

У «Тамбова» в стартовый состав попали Радион Сямук, Александр Денисов, Илья Мартынов, Юрий Бавин, Кэтэлин Карп, Дмитрий Герман, Артем Архипов, Кирилл Климов, Денис Кайков, Фарход Васиев, Владислав Карапузов.

Запасные: Виталий Сычев, Азер Алиев, Антон Терехов, Никита Дроздов, Саид-Али Ахмаев, Морис Нусуев, Александр Еркин, Зураб Гигашвили, Роман Минаев, Тигран Аванесян.

Напомним, сине-бело-голубые досрочно завоевали победу в РПЛ. «Тамбов» же остался без шансов остаться в Премьер-лиге. Свой профессиональный статус клуб утратит после окончания нынешнего сезона.