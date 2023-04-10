Спорт 10 апреля 2023, 04:10 Дзюба отказался пожать руку Семаку после матча «Локомотив» — «Зенит» Футболист «Локомотива» Дзюба отказался жать руку тренеру «Зенита» Семаку после матча РИА «Новости»

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Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба не стал пожимать руку тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку. На вопрос журналистов о причине такого поступка футболист ответил, что просто не заметил его.

Встреча «Локомотива» и «Зенита» прошла в Москве 9 апреля и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. После игры Семак хотел подойти к Дзюбе и пожать ему руку, однако футболист, еще в прошлом году выступавший за «Зенит», отказался поздороваться со своим бывшим тренером и направился в сторону подтрибунного помещения.

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Журналистам он сказал, что не видел Семака.

Дзюба покинул «Зенит» после окончания сезона в 2022 году. Он выступал за команду из Санкт-Петербурга с лета 2015 года.

Ранее в интервью Нобелю Арустамяну он рассказал, что клуб предложил ему контракт, но так, «будто и не предлагал». Он подчеркнул, что конфликта с Семаком у него нет, однако они не общаются. Также Дзюба отметил, что был недоволен политикой клуба. По его мнению, руководство стало заменять прежних лидеров бразильцами.

В начале февраля форвард заключил контракт с «Локомотивом», а уже в марте, в первом матче за новую команду, оформил хет-трик в игре против «Ростова».