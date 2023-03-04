Спорт 04 марта 2023, 22:43 Дебютировавший в «Локомотиве» Дзюба принес команде победу Хет-трик Дзюбы принес первую с октября 2022 года победу «Локомотива» в РПЛ РИА «Новости»

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Футболисты «Локомотива» обыграли «Ростов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Победа московского клуба стала первой с октября 2022 года.

Встреча прошла 4 марта на «Ростов-Арене». Посмотреть на игру пришли 4 907 болельщиков. «Локомотив» обыграл соперника со счетом 3:1. Победу в матче московской команде принес Артем Дзюба. Он оформил хет-трик, забив на 33, 58 и 64-й минуте.

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В составе «Ростова» гол в ворота соперника забил Николай Комличенко под конец матча — на 87 минуте.

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«Локомотив» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 11 марта. «Ростов» на следующий день встретится с «Пари Нижний Новгород».

В сегодняшнем матче Дзюба своим хет-триком принес себе рекорд чемпионата России. Нападающий московского клуба стал первым игроком, который смог забить больше 150 голов в РПЛ.

Также 4 марта в рамках 18 тура лиги встретились футболисты «Спартак» и «Урала». Спортсмены сыграли вничью. Встреча закончилась со счетом 2:2. «Спартак» добился ничьей, благодаря Руслану Литвинову. Спортсмен оформил дубль.