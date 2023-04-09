Спорт 09 апреля 2023, 23:27 «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата России по футболу РИА «Новости»

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Петербургский «Зенит» в гостях одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:1.

В составе петербуржцев на 40-й минуте встречи отметился Вендел, а на 77-й — Матео Кассьерра. Для колумбийца этот мяч стал первым в составе сине-бело-голубых. Москвичи ответили точным ударом Максима Глушенкова в середине первого тайма.

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Победа над железнодорожниками стала для «Зенита» первой за последние шесть лет. По итогам 22 сыгранных туров «Локомотив» набрал 25 очков и расположился на 11-м месте. Петерургская команда возглавляет турнирную таблицу с 54 баллами.

Свои следующие матчи в рамках РПЛ клубы через неделю, 16 апреля. «Зенит» в гостях сыграет с «Ростовом», а «Локомотив» также на выезде будет сражаться с «Оренбургом».

Накануне, 8 апреля, играли московский «Спартак» и столичное «Динамо». Встреча завершилась вничью — 3:3.