Спорт 08 февраля 2023, 22:22 Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» и будет играть под седьмым номером ФК «Локомотив»: нападающий Артем Дзюба будет играть за клуб под седьмым номером

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Нападающий Артем Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом» до конца года, сообщил футбольный клуб в Telegram-канале. Дзюба будет играть под седьмым номером.

«Артем Дзюба — игрок „Локомотива“! Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 2022/23», — говорится в сообщении.

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Российский футболист в ноябре 2022 года расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», с тех пор находился в статусе свободного агента. ФК «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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О заключении контракта стало известно вчера из публикации инсайдера Ивана Карпова. Автор раскрыл, что зарплата футболиста составит 2,5 миллиона рублей. Также клуб оставил за собой право продлить контракт, если Дзюба «сыграется» с командой.

Вместе с нападающим контракт с «Локомотивом» подписал защитник Игорь Смольников. За красно-зеленых он будет играть под номером восемь. В среду оба игрока прошли медицинское обследование — обязательное условие при заключении контрактов.