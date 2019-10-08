«Дзюба крутой, и Черчесова видел». Школьник с прической Ибрагимовича поделился впечатлениями от Москвы

Прохор Ильиных — мальчик, которого в школе попытались травить из-за прически а-ля Златан Ибрагимович, рассказал «360», какое впечатление на него произвело посещение московского стадиона «Локомотив».

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Прохор сообщил, что никогда не думал, что у него появится шанс встретиться с нападающим петербургского «Зенита» и капитаном сборной России Артемом Дзюбой и главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

«Дзюба крутой. Руку мне пожал. Не задумывался даже, что будет такой шанс. Не знал, что это будет вообще. Черчесова видел. Они мои кумиры», — рассказал четвероклассник.

Прохор сказал, что не чувствует себя звездой и не ожидает особых восторгов от одноклассников.

«Я не знаю, как они меня встретят, скажут: „Круто-круто“, наверное. В соцсетях они мне вообще не пишут. Хотя общаемся хорошо», — сообщил школьник.

Больше всего мальчику запомнился матч ЦСКА — «Краснодар», и он уже точно решил, что будет футболистом. Потому что этот вид спорта ему нравится, как и прическа Ибрагимовича. Прохор, кстати, уверен, что в школе его за нее больше ругать не будут.

С ним согласна и его мама. Софья рассказала «360», что после того как к ситуации подключился Следственный комитет, «голова у нас неприкосновенна». Но педагоги перед ними так и не извинились за устроенную травлю.

Скандал из-за прически Прохора разразился после того, как стало известно, что директор и завуч школы № 4 в Соновоборске назвали его прическу вызывающей. Мальчика попытались перевести на домашнее обучение.

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В конфликт вмешались СМИ, министр образования Красноярского края принесл свои извинения родителям школьника, и предостерег директора школы от дальнейших преследований.

За школьника заступились футболисты и тренеры. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в видеообращении попросил простить неразумных взрослых и пригласил на три дня потренироваться в академии «Локомотива».

В Москве Прохор встретился и пообщался с Артемом Дзюбой. Они сделали совместное фото, и спортсмен предложил вместе «побить» кого-нибудь из игроков на поле.