«Пойдем кого-нибудь побьем». Дзюба пообщался со школьником с прической Ибрагимовича

Футболист сборной Артем Дзюба в очередной раз покорил фанатское сердце. На открытой тренировке сборной он встретился и пообщался с сибирским школьником Прохором Ильиных, которого учителя пытались перевести на домашнее обучение из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича.

«Ты замерз? Чай тебе принесли?» — поинтересовался Дзюба у мальчика после того, как они сделали совместное фото.

Юный футболист и нападающий сборной попозировали для мамы и профессиональных фотографов, а потом Дзюба решил продемонстрировать свое знаменитое чувство юмора.

«Пойдем кого-нибудь побьем. Любого игрока. Кого хочешь? Можно вот Мурада Латипова. Я ему однажды уже провел удушающий прием», — заявил Дзюба и покинул мальчика.

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Прохор ему ничего не ответил, но его улыбка и счастливое выражение лица показали, что в эту минуту он был готов пойти делать с Дзюбой все, что угодно.

Очередной скандал из-за внешнего вида детей разразился в школе № 4 Сосновоборска. Директор и завуч настоятельно рекомендовали ученику четвертого класса изменить свой внешний вид, грозя переводом на домашнее обучение. Руководство школы посчитало внешний вид ребенка вызывающим. По мнению администрации, он покрасил волосы в неестественный цвет. Более того, сотрудники нашли, что хвостик напоминает прически 1930-х годов в стиле «гитлерюгенд».

После того, как история вызвала большой резонанс в СМИ, министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника. По ее словам, директору было направлено предостережение.

На притеснения мальчика отреагировали футболисты и тренеры. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин попросил Прохора простить учителей, ведь они не правы. Он сказал, что, если тот станет похож на Ибрагимовича не только прической, но и игрой, его будут ждать в составе красно-зеленых. Пока же его на три дня пригласили потренироваться в академии «Локомотива».

Поддержал Прохора советник президента РФС Алексей Смертин. Он рассказал, что тоже родился в Сибири и всю жизнь носил длинные волосы, именно таким его все и запомнили. Смертин пригласил мальчика в Москву на матч сборной России против Шотландии. Игра состоится 10 октября.