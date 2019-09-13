Тренер «Локомотива» поддержал мальчика с прической Ибрагимовича

Главный тренер столичного клуба Юрий Семин записал видеообращение к Прохору Ильиных. Красноярского четвероклассника затравили в школе из-за неподобающей прически.

Обращение к десятилетнему школьнику опубликовано в Instagram.

«Прости взрослых людей, они неправы. Вырастай в нового Ибрагимовича и мы тебя ждем в „Локомотиве“. Удачи тебе! Все будет хорошо», — сказал Семин.

За Прохора заступился также экс-форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти.

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Он заявил изданию Corriere dello Sport, что нельзя наказывать ребенка за то, что он хочет быть похожим на своего кумира, форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«То, что случилось, кажется неправильным, это сюрреализм. Несправедливо, чтобы человек, а тем более ребенок подвергался преследованию за то, что подражает кумиру, поскольку такие действия никому не вредят. Учителя должны подумать об этом», — сказал Тотти.

Накануне к мальчику обратился экс-капитан сборной России, ставший советником президента РФС Алексей Смертин. Он пригласил Прохора на матч юношеской футбольной лиги ЦСКА — «Спартак», на тренировку с одной из ведущих академий лиги, а также на матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия.

«Сборная России присоединяется к Алексею Смертину и ЮФЛ. Желаем Прохору стать крутым футболистом вне зависимости от прически и, конечно, будем рады видеть на матче!» — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Ibstagram сборной России.

Также на ситуацию отозвался в своем Instagram экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

«Не могли остаться в стороне в этой ситуации. Я полностью поддерживаю парня. Мне кажется, что ничего ужасного и криминального нет в том, что Прохор подражает своему любимому футболисту. А вы что думаете?», — спросил Тарасов.

Несколькими днями ранее стало известно, что администрация школы в Сосновоборске Красноярского края отстранила от занятий школьника, скопировавшего прическу знаменитого футболиста. Ситуация получила большой общественный резонанс. За Прохора заступились многие публичные люди. Региональное Министерство образования осудило действия руководства школы.

Происходящим также заинтересовался красноярский СК.