Красноярский школьник с прической, как у футболиста Златана Ибрагимовича, из-за которой его затравили педагоги и заставляли перейти на домашнее обучение, побывал на тренировке сборной России. Он познакомился со звездами футбола. Софья, мама Прохора, рассказала «360» о впечатлениях сына.

«Для нас вообще это было неожиданно. Мы уставшие приехали на тренировку, но было здорово посмотреть все воочию. Прохор стеснялся, он парень скромный. Дзюба молодец, развеселил ребенка, предложил побить кого-то из команды. Было холодно, мы целый день на улице, было много репортеров», — рассказала мама Прохора о первых впечатлениях после встречи со звездами российского футбола.

По ее словам, они побывали не только на тренировке российской сборной. Прохора позвали три дня потренироваться среди сверстников на базе футбольного клуба «Локомотив» — приглашение они с радостью приняли.

«И гостиница у нас хорошая, Прохор сейчас в бассейне после завтрака, потом пойдет в тренажерку. И автобус встретил нас, все очень [хорошо] организовано. Приятно. Сегодня у нас тренировка в зале, завтра пойдем на матч. А так организаторы нас просто предупреждают, во сколько нам быть готовыми и куда мы отправимся. А еще здесь очень холодно, с нашими +19 в Красноярске это не сравнить», — добавила Софья.

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Что касается истории дома, в Сосновоборске, то Прохора оставили в покое. Его прическа стала неприкосновенна после того, как к разбирательствам подключился Следственный комитет.

«Следственный комитет подключился, голова у нас сейчас неприкосновенна. Многие родители пишут слова благодарности и говорят, что выдохнули спокойно — у них тоже дети и те же проблемы. У нас в школе не один Прохор так ходит. Это мода, это пройдет, а так это ущемление прав ребенка. Педагоги перед нами, кстати, не извинились. Здороваются, не спорю, но не извинились», — рассказала Софья.

Скандал из-за внешнего вида детей разразился в школе № 4 Сосновоборска Красноярского края. Директор и завуч затравили ученика четвертого класса за «неправильный» внешний вид, пригрозив школьнику переводом на домашнее обучение. По мнению администрации школы, Прохор покрасил волосы в неестественный цвет, а его хвостик напомнил педагогам прически 1930-х годов в стиле «гитлерюгенд».