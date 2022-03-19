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    19 марта 2022, 14:20

    Названы сроки завершения расследования дела фигуристки Валиевой

    WADA: расследование дела Валиевой завершат до 8 августа

    Анатолий Минкин

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой до 8 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителя Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    Названы сроки завершения расследования дела фигуристки Валиевой

    Там напомнили, что существует международный стандарт сроков проведения расследования по делам спортсменов, заподозренных в употреблении допинга. Он составляет шесть месяцев с момента уведомления о нарушении.

    По делу Валиевой WADA получило сообщение 8 февраля, а значит, полугодовой срок истекает 8 августа. К этому времени должно начаться первое слушание по делу.

    «Что касается расследования, проводимого в окружении спортсменки, то я не могу его комментировать, поскольку оно продолжается», — заявил представитель агентства.

    Вещество триметазидин нашли в допинг-пробе Камилы Валиевой, которую спортсменка сдала в конце декабря. Но информация об этом появилась только в феврале. РУСАДА отстранило фигуристку от Олимпиады, но она обжаловала это решение и поехала в Пекин.

    Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в Спортивный арбитраж (CAS), который их требования отклонил. В решении суда говорится, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой через побочный продукт. Это доказывает малая доля вещества. Также выяснилось, что лекарство с триметазидином принимал ее дедушка. Решение суда WADA не удовлетворило. Агентство намерено дождаться результатов расследования РУСАДА. Из-за сильного давления Валиева заняла на Олимпийских играх в Пекине четвертое место по итогам двух выступлений.