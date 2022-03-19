Названы сроки завершения расследования дела фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой до 8 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителя Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Там напомнили, что существует международный стандарт сроков проведения расследования по делам спортсменов, заподозренных в употреблении допинга. Он составляет шесть месяцев с момента уведомления о нарушении.

По делу Валиевой WADA получило сообщение 8 февраля, а значит, полугодовой срок истекает 8 августа. К этому времени должно начаться первое слушание по делу.

«Что касается расследования, проводимого в окружении спортсменки, то я не могу его комментировать, поскольку оно продолжается», — заявил представитель агентства.

Вещество триметазидин нашли в допинг-пробе Камилы Валиевой, которую спортсменка сдала в конце декабря. Но информация об этом появилась только в феврале. РУСАДА отстранило фигуристку от Олимпиады, но она обжаловала это решение и поехала в Пекин.

Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в Спортивный арбитраж (CAS), который их требования отклонил. В решении суда говорится, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой через побочный продукт. Это доказывает малая доля вещества. Также выяснилось, что лекарство с триметазидином принимал ее дедушка. Решение суда WADA не удовлетворило. Агентство намерено дождаться результатов расследования РУСАДА. Из-за сильного давления Валиева заняла на Олимпийских играх в Пекине четвертое место по итогам двух выступлений.