Эксклюзив 13 марта 2024, 15:37 «Что вы мне предлагаете делать?!» Тарасова резко ответила на обвинения Тутберидзе Тарасова ответила на заявление Тутберидзе о клевете из-за допингового скандала Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на требования тренера фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе извиниться после слов о допинговом скандале. Ее комментарий появился в распоряжении «360».

«И что вы мне предлагаете делать?! Я ничего пока не думаю. Пока не буду отвечать», — заявила Тарасова.

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На вопрос, планирует ли она сделать официальное заявление позже, заслуженный тренер ответила, что «пока ничего не готовит».

Накануне в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» Тарасова выразила уверенность, что в допинговом скандале с Валиевой виновата тренер, так как только она могла дать препарат. Тутберидзе не согласилась с этим и потребовала официальных извинений.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что прямую связь тренера Валиевой с допинговым нарушением не установили. По итогам расследования Спортивный арбитражный суд не признал ее вину.

Валиеву дисквалифицировали на четыре года — до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.