Отставку Черчесова после провала сборной на Евро-2020 в РФС сочли нецелесообразной

В Российском футбольном союзе не намерены принимать кадровые решения сразу же после вылета национальной сборной с чемпионата Европы по футболу. Даже с учетом неудовлетворительных результатов.

Глава РФС Александр Дюков высказался по поводу дальнейшей судьбы тренера сборной РФ Станислава Черчесова. Его слова привел «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно», — подчеркнул Дюков.

Тем не менее результаты выступления подопечных Черчесова на Евро-2020 он назвал неудовлетворительными. Спортсмены не выполнили поставленную задачу по выходу из группы.

Дюков также поблагодарил болельщиков за оказанную команде поддержку, особенно тех, кто смог приехать на матч в Копенгаген.

Сборная РФ проиграла Дании со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф. Сам Станислав Черчесов заявил, что игра против датчан оказалась лучшей в плане качества и готовности. На турнире россияне уступили соперникам из Бельгии — 0:3 и выиграли у Финляндии — 1:0.