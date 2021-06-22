Черчесов раскрыл планы дальнейшей работы со сборной России

Наставник российской сборной по футболу Станислав Черчесов после провала на Евро-2020 намерен все проанализировать и сделать боеспособную команду для отбора на чемпионат мира. Об этом он сам рассказал на пресс-конференции.

«Не хочу по игрокам проходиться, они переживают. Я их всех поблагодарил. Скоро у нас отборочные матчи чемпионата мира, уже в сентябре играем с Хорватией, и нам надо делать боеспособную команду. Нам надо спокойно все проанализировать», — цитирует Черчесова РИА «Новости».

Главный тренер сборной России подчеркнул, что для участия в таких турнирах, как чемпионат Европы, мало быть хорошими футболистами — нужно быть еще и сильными личностями.

Накануне россияне с разгромным счетом 1:4 проиграли датчанам в заключительном матче группового этапа Евро-2020. Сборная России потеряла последний шанс выйти в плей-офф турнира. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поддержал команду и отметил, что люди все равно любят футболистов и будут продолжать болеть за них. Капитан сборной РФ Артем Дзюба извинился перед соотечественниками за вчерашнее поражение.