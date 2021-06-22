Болельщики не поехали встречать сборную России после провального выступления на Евро-2020

Российские футболисты вернулись из Копенгагена, где разгромно проиграли сборной Дании в решающем матче по выходу в плей-офф Евро-2020. В Шереметьево их встречали шесть журналистов, полицейские машины и автобус Росгвардии. Болельщики не приехали.

По данным портала Sports.ru, команда покинула аэропорт не через общий зеленый коридор, а через VIP-зал. После этого футболисты сели в автобус и отправились на базу в Новогорск.

Автобус со спортсменами охраняли пять полицейских машин и микроавтобус Росгвардии. Журналисты не могли подойти близко к игрокам из-за сотрудников ОМОНа.

Ранее главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов после провала на Евро-2020 заявил, что все проанализирует и сделает боеспособную команду для отбора на чемпионат мира. Сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф. Капитан сборной Артем Дзюба извинился перед болельщиками, но заявил, что сборная Дании находится практически на одном уровне с российской. Команду после вылета поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.