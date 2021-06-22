Песков поддержал российских футболистов после вылета на Евро-2020

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поддержал сборную России после вылета из группового этапа Евро-2020. Он отметил, что россияне все равно любят своих футболистов и будут продолжать болеть за них.

«Мы все любим нашу сборную в любом случае и будем болеть за нее», — процитировало РИА «Новости» Пескова.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА «Новости» отметил, что ему стыдно за выступление команды. Он отметил, что российские футболисты не готовы выступать на таком уровне, на поле они выглядели «как беспомощные котята».

Сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф. Главный тренер Станислав Черчесов заявил, что игра против датчан оказалась лучшей в плане качества и готовности, а Дзюба заявил, что сборная Каспера Хьюлманда одного уровня с российской. Российские футболисты проиграли разгромно и Бельгии со счетом 3:0, но выиграли у финнов 1:0.

После плохого выступления сборной России на чемпионате Европы заговорили об отставке главного тренера Станислава Черчесова. Однако в Российском футбольном союзе отметили, что не намерены принимать кадровые решения сразу же после вылета национальной сборной с чемпионата Европы по футболу.