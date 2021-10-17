Боец Магомед Исмаилов, проигравший поединок с Владимиром Минеевым, переболел ковидом во время подготовки к бою, сообщил со ссылкой на источник ТАСС.

Боец смешанных видов Магомед Исмаилов переболел ковидом во время подготовки к схватке с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Но он решил, что нужно выйти на этот бой и завершить это дело», — привел ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде встречи, проходившей в рамках турнира AMC Fight Nights 105 в Сочи. Это не первая очная встреча спортсменов. В 2018 году они уже проводили бой, но тогда судьи не выявили победителя и объявили ничью. После того случая бойцы неоднократно устраивали потасовки и конфликты.

Однажды бойцов даже разнимал ОМОН, а в отношении Владимира Минеева составили административный протокол о хулиганстве.

За победу над Исмаиловым Владимиру Минееву подарили коня. После победы бойцу вручили документы на русского рысака ногайского происхождения. Приз ожидает визита спортсмена в Пятигорске.