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    17 октября 2021, 16:57

    Боец Исмаилов переболел ковидом перед боем с Минеевым — СМИ

    ТАСС: Магомед Исмаилов переболел ковидом во время подготовки к бою с Владимиром Минеевым

    Антон Ишбульдин

    Боец Магомед Исмаилов, проигравший поединок с Владимиром Минеевым, переболел ковидом во время подготовки к бою, сообщил со ссылкой на источник ТАСС.

    Боец Исмаилов переболел ковидом перед боем с Минеевым — СМИ

    Боец смешанных видов Магомед Исмаилов переболел ковидом во время подготовки к схватке с соотечественником Владимиром Минеевым.

    «Но он решил, что нужно выйти на этот бой и завершить это дело», — привел ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

    Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде встречи, проходившей в рамках турнира AMC Fight Nights 105 в Сочи. Это не первая очная встреча спортсменов. В 2018 году они уже проводили бой, но тогда судьи не выявили победителя и объявили ничью. После того случая бойцы неоднократно устраивали потасовки и конфликты.

    Однажды бойцов даже разнимал ОМОН, а в отношении Владимира Минеева составили административный протокол о хулиганстве.

    За победу над Исмаиловым Владимиру Минееву подарили коня. После победы бойцу вручили документы на русского рысака ногайского происхождения. Приз ожидает визита спортсмена в Пятигорске.